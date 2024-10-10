مدبولي يجري حوارًا مع طلاب «وادي الملكات» حول التقييمات الأسبوعية والفترة المسائية (صور)

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس الأقصر، حيث زار ومرافقوه، مدرسة وادي الملكات الابتدائية المشتركة بمدينة الأقصر.

وقام رئيس الوزراء بجولة شملت عددًا من أقسام المدرسة، بينها فصل للصف الرابع الابتدائي، أثناء إجراء التقييم الأسبوعي لمادة اللغة الانجليزية، حيث اطلع على نتائج تلك التقييمات، وشاهد عددًا من كراسات الطلاب، وتابع موقف كثافة الفصول، كما أدار حوارًا مع الطلاب حول تجربة التقييمات الأسبوعية ونتائجها، وزار المكتبة المدرسية.

كما زار رئيس الوزراء فصلًا للصف الخامس الابتدائي خلال حصة مادة التاريخ، وسأل الطلاب أيضًا عن نتائج تجربة التقييمات الأسبوعية وانطباعاتهم بشأنها، ثم تابع أنشطة حصة التربية الرياضية للصف السادس الابتدائي في فناء المدرسة، وسأل الطلاب عن تجربة العمل بالفترة المسائية، التي ينتظمون بها، حيث أكدوا أن كثافة الطلاب انخفضت بشكل كبير بعد تطبيق نظام الفترتين، واستمع أيضًا إلى قصيدة شعر لشاعر مرموق ألقتها إحدى الطالبات على نحو مميز.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجولة لشرح من رمضان عبد الله تمساح، مدير المدرسة، حول مكونات المدرسة، وعدد الطلاب بها، حيث أوضح أن المدرسة بها 2090 طالبًا وطالبة، موزعين على 46 فصلًا، بمتوسط كثافة يصل حاليًا إلى نحو 49 طالبًا بالفصل الواحد، وذلك نتيجة لتطبيق الإجراءات الخاصة بالتعامل مع مشكلة الكثافات الطلابية، وأهمها تجربة العمل بنظام الفترتين، والتي ساهمت في خفض الكثافات داخل الفصول، حيث كانت كثافة الفصول تصل إلى 69 طالبًا في الفصل الواحد.



