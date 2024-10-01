تجديد حبس عاطل في محاولة تهريب 10 كيلو مخدرات بمطار القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس عاطل متهم بحيازة 10 كيلو من مخدر الآيس في مطار القاهرة 15 يوما علي ذمة التحقيق.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على لجنة الخط الأخضر تبين أن أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية يحوز مواد غريبة وبسؤاله أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام غريبة.



وبتفتيش حقائب الراكب يدويا، تم ضبط 10 كيلو جرام من مخدر الأيس.

تم التحفظ على الراكب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.