مؤتمر كهنة إيبارشية بنها يناقش طريقة التعامل مع شعب الكنيسة

اختتمت إيبارشية بنها وقويسنا للأقباط الأرثوذكس، مؤتمرها الأول للآباء كهنة إيبارشية بنها، الذي أقيم لمدة يومين، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بكفر صليب التابعة للإيبارشية.



حضر المؤتمر صاحبى النيافة الأنبا مكسيموس مطران إيبارشية بنها وقويسنا، والأنبا ميخائيل أسقف حلوان ومقرر لجنة الصحة النفسية والإدمان بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتناول مؤتمر كهنة إيبارشية بنها وقويسنا، شخصية الكاهن وطريقة التعامل مع شعب الكنيسة.

حاضر في المؤتمر بعض أعضاء فريق المعهد القبطي بالدراسات النفسية بقيادة القس رافائيل رمزي مدير المعهد.



البابا تواضروس يتلقى تقرير عن الخدمة في إيبارشية عزبة النخل

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الانبا سيداروس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات الخاصة بخدمته الرعوية.

الكنيسة الأرثوذكسية تعقد لقاءات للكهنة للتوعية بأهمية ترشيد المياه

تدرس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عقد لقاءات تدريبية لكهنة الكنيسة لتوعيتهم بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه ليقوموا بدورهم بتوعية أبناء الكنيسة في العظات والاجتماعات الكنسية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، يرافقهما وفدان من وزارتيهما.

وجرى خلال اللقاء بحث تنسيق الجهود بخصوص التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ودور الكنيسة القبطية ووزارة الأوقاف في هذا السياق.