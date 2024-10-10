مفاجأة، تحليل «الإسورة» يهدد باستبعاد 7 لاعبين من منتخب مصر من تصفيات إفريقيا بسبب التزوير

في مفاجأة من العيار الثقيل، فوجئ الجهاز الفني لـ منتخب مصر للشباب مواليد 2008، الذي يقوده المدير الفني أحمد الكأس بثبوت تزوير في أعمار 7 لاعبين من المنتخب.

وجاءت نتيجة الأشعة الخاصة باللاعبين السبعة في أحد المعامل المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، إيجابية بثبوت قيامهم بتزوير سنهم الحقيقي.

وقام الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أحمد الكأس باستبعاد اللاعبين السبعة من قائمة المنتخب في مباراة روسيا الودية التي أقيمت بالأمس، وقبل خوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تقام بالمغرب الشهر القادم.

على الفور تحركت الإدارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة علاء نبيل من أجل التأكد من نتيجة التحاليل في المعمل المعتمد من الكاف عن طريق إجراء كشف (الإسورة) في معمل آخر يكون معتمد من الاتحاد الإفريقي ….وبناء على تلك النتيجة تم استبعاد اللاعبين من لقاء روسيا أمس ….

ويأتي هذا الاكتشاف الخطير قبل أقل من شهر واحد من مشاركة الفريق في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية، حيث ستقام التصفيات في المغرب الشهر القادم، ومن المؤكد أن استبعاد اللاعبين السبعة سيلقي بظلاله على الفريق قبل خوض تلك التصفيات.

وهناك اتجاه لإعلان اسماء الأندية التي يشارك بها هؤلاء الناشئين من أجل التصدي لظاهرة التزوير والتسنين في الملاعب المصرية.