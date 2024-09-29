منتخب الشاطئية يواصل تدريباته بمعسكر الإسكندرية استعدادا لأمم أفريقيا 2024 (صور)

منتخب الشاطئية، واصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية تدريباته اليومية في معسكره التحضيري بالإسكندرية، والذي يأتي في إطار استعداداته لبطولة أمم إفريقيا 2024، التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر المقبل بمدينة الغردقة.

وانطلق معسكر منتخب الشاطئية أول أمس الجمعة بمدينة الإسكندرية، تحت قيادة مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية وجهازه المعاون، أحمد أبو سريع المدرب العام ومحمد فوزي مدرب حراس المرمى.

مجموعة مصر بأمم إفريقيا الشاطئية

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب الشاطئية فى المجموعة الأولى بالبطولة.

وتضم مجموعة مصر كلا من منتخبات المغرب، تنزانيا وغانا.

ومن جانبه، أكد مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب الشاطئية أن البطولة صعبة وقوية، ولكن المنتخب سينافس بقوة على تحقيق اللقب الإفريقي والتأهل إلى كأس العالم المقبلة للمرة الثانية على التوالي.

وشارك حسام باولو لاعب منتخب الشاطئية فى مراسم القرعة.

تعليق مدرب منتخب مصر للكرة الشاطئية على القرعة

وأكد مصطفى لطفى المدير الفني لـ منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، على هامش القرعة، أن البطولة صعبة وقوية.

وشدد: "لكن منتخب مصر سينافس بقوة على تحقيق اللقب الأفريقي والتأهل لكأس العالم المقبلة للمرة الثانية على التوالي".

الجهاز الفني لمنتخب الشاطئية

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا وعباس حسانين المدلك ومؤمن نبوى مدير إدارى وإسلام شاكر مدير المهمات.