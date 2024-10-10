الخميس 10 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد مواقع إنشاء مساحات عامة بالأسمرات

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
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 تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتنفيذ المشروع المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، للفراغات العامة بالأماكن التى تم اختيارها بمدينة الأسمرات ضمن استعدادات المحافظة للمؤتمر الحضرى العالمى الذى ستستضيفه مصر فى الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر.

محافظ القاهرة يتفقد إنشاء ساحتى انتظار بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية

محافظ القاهرة يتفقد أحياء المنطقة الشمالية

وأشار إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن المشروع يهدف لعمل مساحات وفراغات عامة لقاطنى الأسمرات لإحداث أثر مستدام يسهم فى خلق حياة ثقافية، واجتماعية، وترفيهية بالمكان، وتخصيص أماكن للعب والترفيه مع مراعاة معايير الأمن والسلامة.


كما أشار محافظ القاهرة إلى حرص محافظة القاهرة الكبير على إنجاح هذا المنتدى بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها الإقليمية والدولية، وكونه ثاني أكبر حدث أممى ضمن أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، وأهم حدث عالمي حول التحضر والتنمية العمرانية الشاملة للجميع، مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بجهد وبشكل متكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم هذا الحدث الضخم.


ولفت محافظ القاهرة إلى أنه سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات والزيارات تحت عنوان "أسبوع القاهرة الحضري" وذلك قبل أسبوع واحد من بدء فعاليات المنتدى، لمناقشة جميع الموضوعات التي تمس التنمية الحضرية، وسيتم تنظيم "أسبوع القاهرة الحضري" بشكل تشاركي، إذ يضم فعاليات وأنشطة متنوعة وجولات ميدانية، فضلًا عن الأنشطة الخاصة لدمج جهود جميع المؤسسات والأفراد وفئات المجتمع وإبراز دورهم في عملية التنمية المستدامة، وتبني حلول مبتكرة لتحسين جودة الحياة.


وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم تنظيم زيارة لمنطقة الأسمرات للوفود المشاركة بالمنتدى خلال فاعليات "الأسبوع الحضري للقاهرة" للحديث عن تجربة مصر الرائدة فى القضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير حياة كريمة لقاطنيها.


ويمكن لمن يرغب في حضور المنتدى التسجيل على الموقع الرسمى للمنتدى: 

 قبل موعد غلق باب التسجيل فى 30 أكتوبر 2024.

 

ورافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة،  وممثلي صندوق التنمية الحضرية، وUN Habitat.
 

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إبراهيم صابر التنمية العمرانية الشاملة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة التنمية المستدامة توفير حياة كريمة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة منظمة الأمم المتحدة

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