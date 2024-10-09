محافظ القاهرة يتفقد أحياء المنطقة الشمالية

أجرى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولة تفقدية لأحياء المنطقة الشمالية شملت أحياء روض الفرج وشبرا والشرابية وحدائق القبة والزاوية الحمراء.

جولات محافظ القاهرة



وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بمنع الانتظار الخاطىء، وإزالة السلاسل الحديدية، والبلوكات الأسمنتية التى تستخدم فى حجز اماكن لركن السيارات، وتتسبب فى تعطيل الحركة المرورية، مع رفع كفاءة الرصف والأرصفة، وترميم الحفر، ورفع كفاءة الإنارة، والتشجير، ومراجعة تراخيص الأكشاك، وإلزامها بالمساحات المخصصة لها.

كما تفقد محافظ القاهرة المركز التكنولوجي النموذجى بمجمع أحياء المنطقة الشمالية الذي يضم أحياء شبرا والساحل والشرابية وروض الفرج لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين.



وشدد محافظ القاهرة على حسن استقبال المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكاواهم، ومتابعة إجراءات حلها فى إطار القانون.

تكليفات محافظ القاهرة لرؤساء الاحياء



كما طالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد اليومى داخل المراكز التكنولوجية للتيسير على المواطنين فى إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

والتقى محافظ القاهرة خلال جولته عددًا من المواطنين المتواجدين بالمركز واستمع لأرائهم حول الخدمات التى يقدمها المركز ووجه بتذليل كافة الصعوبات لتسريع وتيرة العمل به.

رافق المحافظ فى جولته د. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ورؤساء أحياء المنطقة، وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة.

