بعد فوزها بالجائزة الأرفع عالميًا، تعرف على الكتاب الذي قاد الكورية الجنوبية هان كانج إلى نوبل في الأدب

أعلنت منذ قليل الأكاديمية السويدية عن فوز الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج بجائزة نوبل للأدب، لتكون بذلك أول امرأة آسياوية فى التاريخ تفوز بهذه الجائزة، وجاءت الجائزة "لكتابتها الشعرية المكثفة التي تواجه الصدمات التاريخية وتكشف عن هشاشة الحياة البشرية"، طبقًا لبيان الأكاديمية.

وسلطت الأكاديمية على وجه التحديد الضوء على سلسلة من كتابات هان كانج (53 سنة)، حيث وصفت رواية “النباتية” المكون من ثلاث أجزاء وتم الإفراج عنه في الفترة ما بين 2007 و2015، بأنها السبب الأول في إنطلاق الكاتبة للعالمية، حيث تصور الرواية العواقب العنيفة التي تترتب على رفض بطلته يونج هيه الخضوع لقواعد تناول الطعام.

كتاب النباتية لهان كانج

كتاب النباتية، فيتو

تدور أحداث رواية هان كانج حول فتاة قررت عدم تناول اللحوم، والذي يقابله ردود أفعال مختلفة تمامًا، فيرفض زوجها ووالدها المتسلط سلوكها بالقوة، ويستغلها شقيق زوجها، الذي أصبح مهووسًا بجسدها السلبي.

وفي النهاية، يتم إيداعها في عيادة نفسية، حيث تحاول أختها إنقاذها وإعادتها إلى حياة "طبيعية"، ومع ذلك تغرق يونج هيه بشكل أعمق في حالة تشبه الذهان، والتي يتم التعبير عنها من خلال "الأشجار المشتعلة"، وهي رمز لمملكة نباتية مغرية وخطيرة في نفس الوقت.

وقد تم تحويل رواية النباتية إلى فيلم فى عام 2009 من إخراج ليم وو سيونج؛ وسيناريو لليم وو سيونج، كما سبق وفازت الرواية بجائزة مان بوكر الدولية لعام 2016.

طبيعة أعمال هان كانج

يتميز عمل هان كانج بكشف مزدوج للألم، وهو تطابق بين العذاب العقلي والجسدي مع ارتباطات وثيقة بالفكر الشرقي.

دائما ما تناقش هان كانج في أعمالها، الصدمات التاريخية ومجموعات القواعد غير المرئية، وتكشف عن هشاشة الحياة البشرية، فهي فنانة لديها وعي فريد بالارتباطات بين الجسد والروح، والأحياء والأموات، وأصبحت في أسلوبها الشعري والتجريبي مبتكرة في النثر المعاصر.

الكاتبة هان كانج

ولدت هان كانج عام 1970 في مدينة جوانججو الكورية الجنوبية قبل أن تنتقل مع عائلتها إلى سيول في سن التاسعة، وهي تنتمي إلى خلفية أدبية، حيث كان والدها روائيًا مشهورًا. إلى جانب كتابتها، كرست نفسها أيضًا للفن والموسيقى، وهو ما انعكس في إنتاجها الأدبي بالكامل.

بدأت هان كانج مسيرتها المهنية عام 1993 بنشر عدد من القصائد في مجلة “문학과사회” أو الأدب والمجتمع، وجاء ظهورها الأول في النثر عام 1995 بمجموعة القصص القصيرة “여수의 사랑” حب يوسو، وتبعها بعد ذلك بفترة وجيزة العديد من الأعمال النثرية الأخرى، سواء الروايات أو القصص القصيرة، ومن بين هذه الأعمال رواية "يداك الباردتان" (2002)، التي تحمل آثارًا واضحة لاهتمام هان كانج بالفن، حيث يعيد الكتاب إنتاج مخطوطة تركها وراءه نحات مفقود مهووس بصنع قوالب جبسية لأجساد أنثوية، كما يوجد انشغال بالتشريح البشري واللعب بين الشخصية والخبرة، حيث ينشأ صراع في عمل النحات بين ما يكشفه الجسم وما يخفيه. "الحياة عبارة عن ورقة مقوسة فوق الهاوية، ونحن نعيش فوقها مثل البهلوانات المقنعة" كما تؤكد الجملة نحو نهاية الكتاب بشكل واضح.