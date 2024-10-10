المشدد 3 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بالإكراه في عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه وحيازة فرد خرطوش وطلقات وسلاح أبيض في دائرة قسم شرطة عين شمس بالسجن المشدد 3 سنوات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطن يفيد سرقته أثناء عودته من العمل والتعدي عليه بسلاح وإصابته في منطقة عين شمس.



وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 3 عناصر إجرامية كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالاكراه.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة أخرى وهي سرقة مبلغ مالي من ربة منزل وهاتف محمول، وفيزا كارت تم سحب مبلغ مالي منها.



وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على فرد خرطوش، وطلقات، وسلاح أبيض المستخدمين في الواقعة، هاتفي محمول، وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه.