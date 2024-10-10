قطع المياه 7 ساعات غدا عن بعض قرى أطفيح بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن قرى: " صول، الخرمان، الكريمات، البرمبل، مسجد موسى، نزلة ترجم" بمركز أطفيح، لمدة ٧ ساعات، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ١١/ ١٠ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١٢/ ١٠ / ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب قطر ٤٠٠ مم على جسر ترعة صول، والمغذي لقريتي صول ونزلة ترجم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالقرى المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.