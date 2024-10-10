طرح قطع أراضٍ بأنشطة ترفيهية بنظام حق الانتفاع
كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للاراضى.
وأعلن المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، عن طرح 4 قطع أراضٍ مسطحات خضراء بالحى الثالث غرب المجاورات (١٩؛٢١؛٢٣؛٢٥) بمساحة من (4500م2: 11778م2)، لإقامة أنشطة ترفيهية بها، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة ٣ سنوات قابلة للتجديد بالمدينة بالمزاد العلني، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 /10/ 2024.
كما تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" بمحافظة القاهرة، الذى تنفذه الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير المناطق غير الآمنة، وهو ما تم تحقيقه بالفعل، حيث تم تسكين الأبراج المخصصة للسكن البديل، ويجرى تنفيذ باقى المشروعات التنموية بالمنطقة.
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