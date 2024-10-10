بعد فوز ودي، بتروجت يسخر من أبناء ميت عقبة: أعدنا ترميم قلعة الزمالك الرياضية

سخرت الصفحة الرسمية لنادي بتروجت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من نادي الزمالك بعد فوز الفريق البترولي على الأبيض خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس.

وعلقت صفحة بتروجت، قائلة: "بتروجت تعيد ترميم قلعة الزمالك الرياضية بفوزها وديا 2-1".

بتروجت يفوز علي الزمالك وديا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على ملعب بتروسبورت، في إطار استعدادات الأبيض لبطولة السوبر المحلي.



سجل بتروجت هدفين في الشوط الأول قبل أن يحرز مصطفى شلبي الهدف الوحيد للزمالك في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.



بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمود الشناوي ومحمد حمدي ومصطفى الزناري وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد فتوح ومحمد عاطف وأوفي إيجاريا وحسام أشرف وسامسون أكينيولا.



وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بتشكيل مكون من، محمد صبحي وعمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي، وعبد الله السعيد وزياد كمال ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وناصر منسي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على استغلال المباراة في تجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر المحلي.

وحرص أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد باستاد بتروسبورت، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم الودية أمام بتروجت، وذلك من أجل مؤازرة الفريق قبل بطولة السوبر المحلي المقرر لها في الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري في الإمارات.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وسيلتقي الأبيض مع إيسترن كومباني يوم 13 أكتوبر الجاري على ملعب النادي، في العاشرة والنصف صباحًا، على أن يواجه في نفس اليوم فريق زد على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً بناء على طلب الجهاز الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر المحلي.