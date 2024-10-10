أحمد سليمان يحضر ودية الزمالك وبتروجت، وإيجاريا يشارك أساسيًا

حرص أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد باستاد بتروسبورت، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم الودية أمام بتروجت.

يأتي ذلك من أجل مؤازرة الفريق قبل بطولة السوبر المحلي المقرر لها في الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري في الإمارات.

ويخوض الزمالك ودية بتروجت بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – مصطفى الزناري – جيفرسون كوستا – أحمد محمود.

خط الوسط: زياد كمال – أحمد فتوح – محمد عاطف.

خط الهجوم: اوفي إيجاريا – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.