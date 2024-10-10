أزمة بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي بسبب هذا اللاعب
كشف الإعلامى محمد الليثى عن موافقة مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على رحيل حمزة علاء الحارس الثالث للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تلقى اللاعب عروض كثيرة مؤخرًا.
وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 "بينما رفضت لجنة التخطيط للكرة رحيل الحارس الشاب لحاجة الفريق لجهوده وخوفًا من تعرض أحد الحُراسي الأساسيين محمد الشناوي أومصطفى شوبير للإصابة الأمر الذي سيضع الفريق وقتها في مأزق حرج.
وتعاقد النادي الأهلي مع 4 صفقات صيفية حتى الآن وهم، يحيى عطية الله، أشرف داري، يوسف أيمن وعمر الساعي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .