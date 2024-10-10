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رياضة

أزمة بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي بسبب هذا اللاعب

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

 كشف الإعلامى محمد الليثى عن موافقة مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على رحيل حمزة علاء الحارس الثالث للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تلقى اللاعب عروض كثيرة مؤخرًا.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 "بينما رفضت لجنة التخطيط للكرة رحيل الحارس الشاب لحاجة الفريق لجهوده وخوفًا من تعرض أحد الحُراسي الأساسيين محمد الشناوي أومصطفى شوبير للإصابة الأمر الذي سيضع الفريق وقتها في مأزق حرج.

 

وتعاقد النادي الأهلي مع 4 صفقات صيفية حتى الآن وهم، يحيى عطية الله، أشرف داري، يوسف أيمن وعمر الساعي.

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