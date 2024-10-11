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سياسة

طارق فهمى: مصر تعمل على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة وتوحيد الصف الفلسطيني

طارق فهمى،فيتو
طارق فهمى،فيتو

 قال الدكتور طارق فهمى، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن مصر تسعى لتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، مما يعكس جهودها المستمرة لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية. 

وأشار إلى أن اللقاءات السابقة لم تحقق النجاح المطلوب، مما يستدعى تحرك القاهرة لتحقيق توافق وطني فلسطيني وتقديم المساعدات اللازمة لسكان غزة.

وفى سياق الحديث عن التطورات الإسرائيلية، أكد فهمى أن إسرائيل تحاول بناء ممر جديد بديل لمعمل رفح، وهو "ممر ديفيد"، مما يستدعي ضرورة وجود رؤية استراتيجية من الجانب المصري تجاه الملف الفلسطيني وقطاع غزة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي تلت عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

 

وأوضح فهمى أن لجنة إدارة قطاع غزة قد تتكون من تكنوقراط أو تكون في إطار عمل مشترك، مشددًا على أهمية توفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، لضمان وجود صوت فلسطيني موحد، وخاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة.

وأكد أن هناك أهدافًا مشتركة لكل من حركتي فتح وحماس لتوحيد الصف في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، خاصة بعد التصعيد الأخير، مما يدفع الفلسطينيين للبحث عن مشتركات يمكن البناء عليها لإيجاد أرضية للتفاهمات المستقبلية، سواء على المدى القريب أو المتوسط.

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