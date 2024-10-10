الخميس 10 أكتوبر 2024
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محافظات

وكيل زراعة البحيرة يجتمع برؤساء الجمعيات المركزية للائتمان والإصلاح الزراعى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع بالبحيرة

التقى الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بسعيد محمد راشد رئيس الجمعية المركزية للائتمان بالبحيرة، والسيد عيد رئيس الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى بالبحيرة، وذلك بحضور المهندس عبد الباسط الشرقاوى عضو مجلس النواب، فى إطار التعاون المشترك مع مديرية الزراعة بالبحيرة من أجل حل مشاكل مزارعى الائتمان والإصلاح بنطاق المحافظة. 


الجمعيتين هما أساس التعاونيات بالمحافظة

وقال الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، إن الجمعيتين هما أساس التعاونيات بالمحافظة بالإضافة إلى الجمعيات المشتركة والجمعيات المحلية ولكن المسئولية على المركزية تكون أكبر كونها الأم وهى المسئولة عن توفير كافة متطلبات الزراعة، بالإضافة إلى أهمية التعاون المشترك فى جميع المجالات حتى نصل بمحافظتنا إلى أعلى مستوى ممكن خاصة أنها من أهم وأكبر المحافظات الزراعية فى مصر، مؤكدا على أهمية التعاون بين الجميع، ولا يجب أن يكون هناك أى خلاف بين المشتركات والمركزية لأن لكل جمعية دورا معروفا طبقا للقانون ويجب على الجميع الالتزام بذلك. 
 

توفير مستلزمات الإنتاج من مبيدات ومخصبات

أشار سعيد محمد راشد رئيس الجمعية المركزية بالبحيرة، عن التعاون المستمر مع مديرية الزراعة بالبحيرة وهذا معلوم للجميع لأن هذا دورنا تجاه جميع العاملين والمزارعين، مؤكدا إلى أن جمعية المركزية للائتمان تقوم بتوفير مستلزمات الإنتاج من مبيدات ومخصبات وأسمدة، بالإضافة إلى مساعدة الجمعيات المحلية فى بناء مقرات ومخازن حتى تقوم بتأدية عملها على أكمل وجه، كما يتم توفير الآلات الزراعية اللازمة لخدمة الأرض الزراعية ونقل المحاصيل، ونقوم أيضا بدورنا فى تدريب الموظفين وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات لرفع وعيهم وتعريفهم بالعمل التعاونى من خلال مركز التدريب الخاص بالمركزية.
 

 

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وكيل وزارة الزراعة مجلس النواب

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