محافظ البحيرة: تسليم 10 مواطنين "نموذج 8" للتصالح على مخالفات البناء بأبو المطامير 

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بتسليم 10 نماذج 8 لعدد من المواطنين المتقدمين للتصالح وذلك بعد انتهاء الاجراءات واستكمال الأوراق المطلوبة، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بضرورة متابعة سير العمل بملف التصالح وإنهاء إجراءات التقنين بكل شفافية ونزاهة، وذلك لضمان استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين.

خطوة هامة لتشجيع المواطنين الذين سبق لهم التقدم لتوفيق أوضاعهم

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن تسليم تلك النماذج يمثل خطوة هامة لتشجيع المواطنين الذين سبق لهم التقدم لتوفيق أوضاعهم، على إنهاء إجراءات التصالح بكل شفافية.

التقدم للتصالح لا يضمن فقط الحقوق القانونية

وأهابت محافظة البحيرة بجميع المواطنين الذين لم يتقدموا بعد للتصالح إلى سرعة اتخاذ هذه الخطوة المهمة، فالتقدم للتصالح لا يضمن فقط الحقوق القانونية، بل يسهم أيضًا في تعزيز الاستقرار والتنمية في المجتمع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ