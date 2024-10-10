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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في منتصف   تعاملات، اليوم الخميس، 10 أكتوبر 2024.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% عند مستوى 31056 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 38465 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3%  عند مستوى 13465 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72%  عند مستوى 7511 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58%  عند مستوى 10763 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.32%  عند مستوى 3225 نقطة.

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