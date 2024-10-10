سيدة وعاطل، حبس عصابة سرقة المساكن في الشروق
أمرت نيابة الشروق بحبس سيدة وعاطل بتهمة سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة وعاطل لهما معلومات جنائية بالشروق، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع.
وبعد ضبطهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئي النية مالك مخزن خردة ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج.
يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
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