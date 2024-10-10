عرض سائق سيارة دهس طالبا بالشرقية على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض السائق المتسبب في واقعة دهس طفل بسيارة نقل ثقيل بمنطقة الهويس في بلبيس بمحافظة الشرقية على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له لبيان ما إذا كان يقود تحت تأثير المخدر من عدمه، فضلًا عن طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

دهس طالب تحت عجلات سيارة نقل ثقيل في بلبيس

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال "رضا.إ.ال"، 15 سنة طالب بالمرحلة الإعدادي، مقيم بنطاق مركز بلبيس (جثة هامدة).

وبانتقال قوة أمنية الي محل الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء سير المذكور في منطقة الهويس ببلبيس صدمته سيارة نقل ثقيل ولفظ انفاسه الاخيرة متأثرا بجروحه الخطيرة فيما لاذ السائق بالفرار خوفا من بطش المارة به وترك السيارة.

دهس طالب تحت عجلات سيارة نقل ثقيل في بلبيس،فيتو

وتمكنت القوات الأمنية من تحديد مكان السائق وضبطه ويدعى "محمد.ع.م" 33 سنة (سائق) ومقيم بمحافظة الإسكندرية.

جرى التحفظ علي جثمان المتوفي بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العام، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم (6419 جنح قسم شرطة بلبيس لسنة 2024)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

دهس طالب تحت عجلات سيارة نقل ثقيل في بلبيس،فيتو1

دور الطب الشرعي



ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

الطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

مكان الحادث،فيتو

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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