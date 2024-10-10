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أخبار مصر

التنظيم والإدارة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يبحثان مجالات التعاون المشترك

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ رئيس التنظيم والإدارة،فيتو
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استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمصر ورافقه وفد يضم أعضاء المكتب الإقليمي للبرنامج للدول العربية والذي يقوم بزيارة لعدة جهات حكومية خلال الفترة من ٧ إلى ٩ أكتوبر الجاري، لبحث أوجه التعاون في إطار المشروعات التي ينفذها البرنامج في مصر والمنطقة العربية.

تناول اللقاء سبل تعزيز جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مجال الإصلاح الإداري، والتحول الرقمي، وتطبيق معايير الحوكمة في القطاع الإداري للدولة.


وأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا خطة الإصلاح الإداري لرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة، التي تشمل خمسة محاور رئيسية، وهي الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، وبناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.

كما استعرض أيضا تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والإنجازات التي تحققت في هذا المجال.

 

 كما تطرق إلى المرحلة الثانية من الإصلاح الإداري للفترة من ٢٠٢٥- ٢٠٣٠ والجاري الانتهاء من إعدادها. كما استعرض الدكتور صالح الشيخ أيضًا مجالات التعاون وتبادل الخبرات القائم بين الجهاز والدول العربية والأفريقية الشقيقة.


وتفقد الوفد مركز تقييم القدرات والمسابقات حيث تجرى أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد مادة "اللغة العربية" بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما تفقد القاعات المخصصة للممتحنين من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تستجيب لأنواع الإعاقات المختلفة.


ضم الوفد من المكتب الإقليمي للدول العربية، الدكتور أركان السبلاني المستشار بالمكتب،  داني وازن خبير التحول الرقمي، ودي كاربيجنا، خبير في دعم قطاع العدالة.


من الجدير بالذكر، أن الحكومة المصرية وفريق الأمم المتحدة القطري في مصر، وقعا على إطار التعاون ٢٠٢٣: ٢٠٢٧ اتصالا باستراتيجية الأمم المتحدة  للتنمية المستدامة.
 

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