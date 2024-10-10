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رياضة

كولر يستفسر عن موقف المهاجم الأجنبي قبل السفر للإمارات

كولر
كولر

الأهلي، استفسر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من مسئولي النادي عن مصير المهاجم الأجنبي الجديد المنتظر التعاقد معه قبل إغلاق باب القيد يوم 25 أكتوبر الجاري.


كولر يرغب في الوقوف على الأمر قبل السفر إلى الإمارات من أجل تحديد الموقف بشأن شكل هجوم الفريق، وهل سيكون هناك تحديثات أم سيخوض البطولة بنفس القائمة من اللاعبين في الخط الهجومي.

كما منح محمود كهربا مهاجم الأهلي محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي وعدا بتقديم نسخة جديدة منه بداية من السوبر المحلي.


رمضان عقد جلسة مع كهربا في التتش وقال له (أنت لسه عندك كتير ومحتاج تركز الفترة الجاية عشان تعوض اللي فات) 
وقال كهربا  للمدير الرياضي إنه واجه أزمة في مسألة المشاركة والحصول على فرصته سواء قبل رحيل موديست أو حتى بعد رحيله ومع تألق وسام أبو علي.


رمضان أكد للاعب أن الفريق لديه ارتباطات كثيرة الفترة القادمة ومحتاج كل اللاعبين وكهربا وعده بالالتزام وأنه هيرجع لمستواه ويكون عنصر مؤثر في صفوف الفريق. 

من جانب آخر استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري. 

 

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