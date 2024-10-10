الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأفريقي للجودو يهنئ الاتحاد المصرى ببرونزية بطولة العالم

صفا سليمان على منصة
صفا سليمان على منصة التتويج، فيتو

الجودو، تلقى مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، تهنئة خاصة من الاتحاد الأفريقي للعبة، بمناسبة فوز اللاعبة صفا سليمان بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن فوق 78 كجم، ببطولة العالم للشباب التي أقيمت مؤخرا في طاجيكستان.

وقال الاتحاد الأفريقي في خطابه، إن التواجد في تصنيف المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام للميداليات لأول مرة في بطولات العالم، أظهرت مصر من خلاله للعالم بأسره ما يمكن تحقيقه من خلال العمل الجاد والتفاني.

خطاب الاتحاد الأفريقي للجودو، فيتو

وأكمل الخطاب: "نحن مقتنعون بأن هذا الانتصار العظيم سيكون مصدر إلهام بالتأكيد لفتيات أخريات من بلدكم وقارتنا للانضمام إلى رياضة الجودو وتعزيز روح وقيم الجودو".

وتابع الاتحاد الأفريقي: "إن الاتحاد الأفريقي للجودو فخور بشكل خاص بهذا الإنجاز الذي سيبقى ملحمة في تاريخ الحركة الرياضية الأولمبية الأفريقية، كما أنه سيكون بلا شك قوة دافعة لمنح الجودو الأفريقي بشكل خاص والرياضة الأفريقية بشكل عام المزيد من الظهور والنمو".

صفا سليمان مع مرزوق علي

وحصدت صفا سليمان لاعبة المنتخب الوطني للجودو الميدالية البرونزية خلال مشاركتها في منافسات وزن +78 كجم، ببطولة العالم المقامة حاليا في طاجيكستان بمشاركة 67 دولة.

وتعد ميدالية صفا سليمان هي الثانية على التوالي للجودو المصري في بطولات العالم للشباب، بعد برونزية يسري سامي في منافسات وزن 60 كجم بالنسخة الماضية التي أقيمت عام 2023 بالبرتغال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجودو منتخب الجودو صفا سليمان مرزوق علي الاتحاد الأفريقي للجودو

مواد متعلقة

مرزوق علي: ميدالية صفا تأكيد على نجاح الجودو المصري وعودته للطريق الصحيح

برونزية تاريخية، الجودو المصري يسجل ظهوره الثاني في بطولات العالم للشباب

الجودو، استعدادات قوية لمنتخب الشباب قبل المشاركة في بطولة العالم

رئيس الجودو: البطولة العربية حققت نجاحا كبيرا و"العلمين" مدينة ساحرة

الأكثر قراءة

بتروجت يتقدم على الزمالك بهدفين في الشوط الأول

وسط قلق إثيوبيا، أديس أبابا تترقب نتائج زيارة الرئيس السيسي لإريتريا

حقيقة امتناع الطلاب عن الالتحاق بقسم الفلسفة في آداب القاهرة

بعد شكوى الزمالك، قرار رسمي من فيفا بشأن مشاركة بوبيندزا مع بوخارست الروماني

الرئيس السيسي يصل إريتريا وأفورقي على رأس مستقبليه

قمة إرتيرية صومالية بأسمرة قبل مباحثات الرئيس السيسي

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

الأهلي يُقرر مضاعفة عقوبة السوشيال والسهر للاعبين بعد 11 مساءً

منوعات

المزيد

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

ووقعت الواقعة، إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 10-10-2024 في الأسواق

البلدي يواصل الانخفاض، ننشر أسعار الدواجن اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

شباب التلال.. عصا الاحتلال لإرهاب سكان الضفة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا اعترض الكافرون على بشرية الرسول؟، الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء والذنوب

ممكن حد يعمل لحد سحر بتعطيل الزواج؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية