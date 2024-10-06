الأحد 06 أكتوبر 2024
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رياضة

مرزوق علي: ميدالية صفا تأكيد على نجاح الجودو المصري وعودته للطريق الصحيح

مرزوق علي رئيس اتحاد
مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، فيتو

الجودو، قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، إن المنتخبات المصرية في مختلف مراحلها العمرية وضعت قدمها على الطريق الصحيح نحو تحقيق الإنجازات والنجاحات في كافة المحافل القارية والعالمية.  

وأوضح مرزوق، أن برونزية لاعبة منتخب الشباب صفا سليمان صاحبة الـ18 عاما، في بطولة العالم تؤكد بشكل قاطع عودة الجودو المصري مجددا لمنصات التتويج بعد سنوات عجاف ضل خلالها الطريق الصحيح.  

وأكد مرزوق علي، أن ميدالية صفا سليمان لها دلالة واضحة وهي نجاح سياسة الاتحاد في الاهتمام بالجودو النسائي وخلق جيل جديد من اللاعبات، وعدم الاكتفاء بالمنافسة على مستويات الرجال فقط، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للاتحاد المصري ومجلس إدارته.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري، أن حصد ميداليات بطولات العالم للشباب في نسختين متتاليتين هو تأكيد على أن النجاح الذي يشهده الجودو المصري حاليا لم يتحقق بالصدفة، وأن هناك منظومة تعمل فقط من أجل مصلحة اللعبة والمنتخبات الوطنية. 

وتابع مرزوق: “بدأنا حصد ثمار ما زرعناه من خلال الجلوس على عرش قارة أفريقيا في مختلف المراحل العمرية لعامين متتاليين، ثم الآن بات لنا مكانا واضحا في بطولات العالم، وهدفنا حصد ميداليتين على الأقل في أولمبياد لوس أنجلوس 2028”.

وحصدت صفا سليمان لاعبة المنتخب الوطني للجودو الميدالية البرونزية خلال مشاركتها في منافسات وزن +78 كجم، ببطولة العالم المقامة حاليا في طاجيكستان بمشاركة 67 دولة.

وتعد ميدالية صفا سليمان هي الثانية على التوالي للجودو المصري في بطولات العالم للشباب، بعد برونزية يسري سامي في منافسات وزن 60 كجم بالنسخة الماضية التي أقيمت عام 2023 بالبرتغال. 

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