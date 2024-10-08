حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع في العجوزة

أمرت نيابة العجوزة بحبس عاطل لقيامه بسرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع في العجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط عاطل بتهمة سرقة المساكن

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة العجوزة.

واعترف بارتكابه عدد (2 واقعة سرقة بذات الأسلوب)، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها، حرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.