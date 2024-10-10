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رياضة

بعد شكوى الزمالك، قرار رسمي من فيفا بشأن مشاركة بوبيندزا مع بوخارست الروماني

أرون، فيتو
أرون، فيتو

أعلن نادي رابيد بوخارست الروماني بشكل رسمي عن قيد لاعبه الجابوني أرون بوبيندزا بعد شكوى الزمالك اللاعب.

وقال النادي الروماني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: نبأ ممتاز، تلقينا هذا الصباح قرارًا إيجابيًا من فيفا بشأن قيد أرون بوبيندزا.

وكان الزمالك قد حصل على البطاقة الدولية الخاصة للاعب قبل أن يتراجع ويوقع لفريق رابيد بوخارست.

كشف الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي حقيقة إيقاف قيد الزمالك مجددًا بسبب مستحقات الغاني بنجامين أشمبونج بسبب مستحقاته المتاخرة وقيمتها 172 ألف دولار

أزمة إيقاف القيد في الزمالك

وأكد شوبير أنه وصل بالفعل خطاب إلى نادي الزمالك بإيقاف القيد حال عدم سداد المبلغ المستحق.

وأوضح: "معتقدش مبلغ 172 ألف دولار مشكلة لنادي الزمالك.. مش هيغلب بعدما دفع كتير الفترة اللى فاتت وموضوع أصبح دمه تقيل، ويا ريت تتحل المشكلة في أسرع وقت".

الزمالك وبتروجت

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم مع بتروجت وديا في إطار استعدادات الفريق لبطولة السوبر المصري، ومن المنتظر أن يشارك اللاعب أوفي إيجاريا في اللقاء.

واجتاز أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق الكشف الطبي داخل نادي الزمالك بنجاح، حيث خضع اللاعب لكشف طبي لمدة يومين في القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في جزء من ودية الفريق أمام بتروجت، حيث  يخضع للاختبار لمدة ٣ أيام في الزمالك قبل التعاقد معه للتأكد من جاهزيته.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

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