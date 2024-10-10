تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

قامت شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" بتطوير أقمار استشعار الأرض عن بعد لإرسال البيانات من مدار الأرض، بسرعة تصل إلى 1.4 جيجابت في الثانية.

تطوير أقمار استشعار الأرض عن بعد

أفادت بذلك الخدمة الصحفية للشركة وقالت إن التكنولوجيات المتقدمة التي ابتكرها المتخصصون في الأجهزة والبرمجيات ستسمح بإرسال البيانات فائقة الدقة من مدار الأرض بسرعة 1500 ميغابت في الثانية بكمية 1 تيرابايت.

ولتنفيذ هذه المهام، تم تطوير الحلول التقنية، وعلى وجه الخصوص، استخدام تقنية المحاكاة الافتراضية عند بناء نظام تخزين البيانات من خلال الجمع بين عدة محركات أقراص في محرك واحد. وأضافت الشركة أن ذلك سيؤدي إلى تحسين أداء النظام وقدرته على مواجهة الأعطال، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في كمية البيانات المخزنة والمستقبلة والمرسلة. وسيكون الجهاز قادرا على إرسال معلومات تصل سرعتها إلى 18 غيغابت/ثانية إلى جهاز آخر يقوم بتخزين البيانات.

الحجم والوزن واستهلاك الطاقة اللازمة لتوليد واستقبال الإشارات

كما أشار ألكسندر موردفينوف، نائب المصمم في شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" لشؤون أنظمة ومجمعات الهندسة الراديوية، فإن أنظمة الخطوط الراديوية عالية السرعة هي إحدى الكفاءات الرئيسية للشركة. وقال: "عند تصنيع جيل جديد من هذه الأجهزة سعينا جاهدين للتأكد من أن تطويرنا سيقلل إلى حد بعيد من الحجم والوزن واستهلاك الطاقة اللازمة لتوليد واستقبال الإشارات مع الحفاظ على الموثوقية والجودة العالية لمعدات وأجهزة الفضاء الروسية".