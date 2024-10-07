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حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة رؤوس الماشية بالجيزة للمحاكمة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بإحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة رؤوس الماشية بالجيزة للمحاكمة الجنائية.

البداية كانت ببلاغ تلقاه مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة من (مزارع- مقيم بدائرة المركز) أنه حال تواجده أمام حظيرة الماشية ملكه الكائنة بدائرة المركز فوجئ بحضور 4 مُلثمين وبحوزتهم بندقية آلية وقاموا بإيثاقه وسرقة (3) رؤوس ماشية ولاذوا بالهرب.

أسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (بندقية آلية- فرد محلى وعدد من الطلقات - سيارة ربع نقل- سيارة ملاكى).

واعترف المتهمين بارتكاب الواقعة  باستخدام السيارتين والسلاحين المضبوطين بحوزتهم، وأرشدوا عن المسروقات بحظيرة ماشية ملك أحدهم.

نيابة الجيزة أمن الجيزة مركز شرطة العياط

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