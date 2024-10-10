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محافظات

محافظ أسوان يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع محطة تنقية مياه الشرب بالرديسية (صور)

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان، فيتو

 تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية بمدينة الرديسية، والمدرجة ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وتصل تكلفتها التقديرية لنحو 103.5 مليون جنيه، وتقام على مساحة 11 ألف م2، وبطاقة 10 آلاف م3/ يوم، ومن المقرر أن تصل إلى 20 ألف م3 / يوم مستقبليًا.

 رافق المحافظ في جولته النائب مجدى حسيبو عضو مجلس الشيوخ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، والمهندس عبد الصبور الراوي رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأيضًا يحيى مصطفى رئيس المدينة، والقيادات التنفيذية.

الأهالي تبرعوا بقطع من الأراضى لإنشاء المحطة بدون مقابل

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع لما سيحققه من عوائد إيجابية عديدة لتحسين مياه الشرب لأهالى المدينة، مقدمًا شكره للمواطنين من أهالى مدينة الرديسية لقيامهم بالتبرع بقطع من الأراضي لإنشاء المحطة بدون مقابل؛ مما يعكس المشاركة المجتمعية الجادة لتحقيق الصالح العام.

وعقب ذلك تفقد محافظ أسوان مشروع صرف صحى الرديسية قبلى بطاقة ( 8 /12 ) ألف م3/ يوم، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 310 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من محطة الرفع والمعالجة، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقى  يضم مسئولى الشركة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتسليم المشروع ودخوله الخدمة والتشغيل التجريبى له لخدمة أهالى المدينة.

كما استمع الدكتور إسماعيل كمال لشرح تفصيلى عن المشروع المدرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من المهندسة سوزان متولي رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث يخدم المشروع نحو 20 ألف مواطن، ويضم قرية الرديسية (خور الزق)، والتى تشمل محطة رفع، وخط طرد، وشبكات انحدار بأطوال 22.5 كم، وبنسبة تنفيذ 93 %، فضلًا عن قرية الرتاج، والتى تشمل محطة رفع وخط طرد وشبكات انحدار بأطوال تصل إلى 10 كم، وبنسبة تنفيذ 57 %، وكذا قرية المليكية بشبكات انحدار تصل أطوالها إلى 2.5 كم، وبنسبة تنفيذ 90 %.

 

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