محافظ السويس يبحث الترتيبات النهائية لمهرجان الأفلام القصيرة جدا

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس اجتماعا مع وفد إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا، ضم الوفد كل من الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان وزياد باسمير نائب الرئيس للوقوف على الترتيبات النهائية للدورة التأسيسية المقرر انطلاقها بمدن الجلالة والعين السخنة والسويس خلال الفترة من 3 وحتى 7 نوفمبر 2024.

مهرجان الأفلام القصيرة جدا

أكد اللواء طارق الشاذلي على أهمية القوى الناعمة في تشكيل وعي المواطن وفي مقدمتها السينما التي تعد الوسيلة الفنية الأقرب في التعبير.

وشدد على أهمية المهرجانات الفنية خاصة السينمائية منها في التقريب بين الشعوب والتعرف عليها عن قرب من خلال أفلامها، وقال: إن السويس الباسلة محافظة قدمت لمصر الكثير سواء على مستوى الدور الوطني والبطولي في الحروب التي خاضتها وحقق أبناؤها بطولات عظيمة يذكرها التاريخ بفخر وإعتزاز وأيضا من المبدعين الذين قدمتهم وقدموا أعمالا فنية خالدة وأبرزهم في مجال التمثيل الفنان الراحل إسماعيل ياسين.



وأعلن المحافظ دعمه الكامل للمهرجان وتسخير كافة إمكانات المحافظة لتقديم حدث فني يليق باسمها العظيم، وبضيوف المهرجان من صناع السينما العربية والعالمية.



ومن جانبه قال الدكتور أسامة أبونار إن المهرجان يحفل بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي ستمتد لتشمل أكثر من مدينة داخل محافظة السويس بهدف تفاعل الجمهور من أبناء المحافظة معها و أن العروض والندوات والورش الخاصة بصناعة الأفلام ستتركز بجامعة الجلالة وقصر ثقافة السويس.

وقال زياد باسمير إن المهرجان وجه الدعوة لعدد كبير من صناع السينما وأن عددا كبيرا أبدى ترحيبا كبيرا للمشاركة في المهرجان سواء بالحضور أو بالندوات أوبالماستر كلاس، وأن المهرجان سيكون منصة كبرى للأفلام القصيرة جدا في المنطقة العربية.

وأوضح أن عدد الأفلام المشاركة وصل إلى نحو 2000 فيلم، وأن قائمة التكريمات تضم أسماء لسينمائيين مصريين وعرب وأجانب لهم علاقة وثيقة بالأفلام القصيرة وبعضهم حصل على جوائز دولية كبرى.

يشار إلى أن مهرجان الأفلام القصيرة جدا ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة السويس، وتنظمه مؤسسة هي للثقافة والإعلام وتتولى رعايته وتنفيذه شركة جولدن هيلز للمؤتمرات والعلاقات العامة ، ويضم في إدارته عدد من صناع وأساتذة السينما والنقاد والصحفيين، ويتضمن أكثر من مسابقة للأفلام القصيرة جدا التي لاتتجاوز مدتها الـ 5 والـ 10 دقائق، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد،والأكاديميات السينمائية المتخصصة.