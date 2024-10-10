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محافظ أسوان يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة كلابشة (صور)

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد مدرسة كلابشة

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان سير العملية التعليمية مجمع مدارس كلابشة للتعليم الأساسى، حيث اطمأن على انتظام الطلاب.

 

 وتضم المدرسة 6 فصول للتعليم الإبتدائي ويوجد بها 177 طالبا، و4 فصول للتعليم الإعدادى يوجد بها 127 طالبا، فضلًا عن قاعتين تضمان 26 طفل بمرحلة رياض الأطفال.

ورافقه جولته التفقدية بالمدرسة النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، والمهندس محمد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم، وعلى ياسين رئيس المدينة، فضلًا عن القيادات التعليمية والتنفيذية.

ضرورة تحفيز الطلاب 

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة بشكل يومى داخل وخارج المدرسة لتهيئة الأجواء الجمالية المناسبة أمام أبنائنا الطلاب، وتحفيزهم للانتظام داخل المدرسة بشكل مستمر.

وكلف بضرورة المتابعة الميدانية الدورية من مديرى الإدارات التعليمية للإطمئنان على انتظام الطلاب حفاظًا على مستقبلهم التعليمى، ولاسيما فى ظل الإجراءات الأخيرة التي قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف بتطبيقها، والتى ترتبط بأعمال السنة.

 

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