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محافظات

احتفالا باليوم العالمي، جولة بالمواقع السياحية بأسوان للمسنين في الصعيد (صور)

الاحتفال باليوم العالمى
الاحتفال باليوم العالمى للمسنين بأسوان، فيتو

 استضاف دار المسنين بمحافظة أسوان، عددًا من المسنين على مستوى صعيد مصر، وتم ترتيب جولة سياحية لهم بمختلف المعالم والمواقع السياحية الموجودة في أسوان، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمسنين.


فاعليات الاحتفال باليوم العالمى للمسنين 

قالت أمل أبو الدهب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو الدهب، المشرف على دار المسنين بأسوان، في بيان صحفىي: إن المبادرة جاءت تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى وبإشراف مديرية التضامن بأسوان، في إطار فاعليات اليوم العالمى للمسن، وشملت استضافة بعض المسنين على مستوى الصعيد من محافظات: "أسوان وقنا والأقصر".


وأضافت أن برنامج الزيارة شمل زيارات لبعض المعالم والمتاحف بمحافظة أسوان، ومنها: "المركز الثقافي الأفريقي (متحف النيل) والسد العالي وخزان أسوان ومكتبة الأديب والمفكر عباس العقاد وجزيرة النباتات والقرية النوبية ونادي التجديف والرياضيات المائية"، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيفية وعروض لفرقة الإنشاد الدينى.


وأوضحت أمل أبو الدهب أن الهدف من هذه الفاعليات هو المشاركة الإيجابية مع المسنين والترويح عنهم وإدخال السرور في نفوسهم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للمسن خلال شهر أكتوبر الحالي.

وأشارت إلى أن الزيارات شملت أماكن سياحية وثقافية في أسوان بهدف التثقيف والدعم المعنوى، وشارك فيها كل من: محمد تبارك، مدير العلاقات العامة بأسوان، وندى أشرف، مدير الصندوق، ومصطفى عبدالغفار، مسئول الملف الطبى، ومروة عبد الله ورضا محمد صالح، إداريين.

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