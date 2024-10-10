ضياء رشوان: حكمة الرئيس السيسي رسخت مكانة مصر على الأصعدة الإقليمية والدولية

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد سياسة مصر الخارجية بحكمة وتوازن وسط مناخ شديد الاضطراب إقليميًا ودوليًا، الأمر الذي جنب مصر الكثير من الانعكاسات السلبية لهذه التوترات من حولنا، وأدى إلى حماية الأمن القومي، وتحقيق مصالح مصر الوطنية، والحفاظ على استقرارها وسلامة شعبها وأراضيها وحدودها رغم كل التحديات.

كتاب الزيارات الخارجية للرئيس السيسي

جاء ذلك في مقدمة النسخة العاشرة من كتاب "الزيارات الخارجية واللقاءات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقراءة تحليلية لمواقف وخطب الرئيس بشأن القضايا الدولية"، وهو الكتاب الذي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات ويتناول نشاط الرئيس السيسي في مجال السياسة الخارجية خلال الفترة من يونيو 2023 حتى أبريل 2024 مع تحليل إحصائي لنشاط الرئيس في المجال الخارجي منذ يونيو 2014.

علاقات مصر الدولية

وأشار ضياء رشوان إلى أن قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاقات مصر الدولية، قد أدى إلى ترسيخ مكانتها على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية، وعزز الحضور المصري في التجمعات المختلفة، وكذلك على مستوى العلاقات الثنائية مع كافة القوى والدول في أنحاء العالم، مما أدى إلى تحقيق سياسة مصر الخارجية نجاحات ملموسة لصالح الأمن والاستقرار والتنمية في مصر، وأيضًا تعزيز الدور المصري في العمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية، والمساهمة في مواجهة العديد من الأزمات والمشكلات الاقليمية والدولية، فضلًا عن القضايا ذات الطابع العالمي مثل قضايا حماية البيئة وغيرها.

170 زيارة خارجية للرئيس السيسي

وأوضح رئيس “هيئة الاستعلامات" أن زيارات وجولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية بلغت (170) زيارة خارجية، خلال 10 سنوات منها (10) زيارات خلال العام العاشر فقط، وبلغ عدد الدول التي زارها الرئيس السيسي خلال الفترة (يونيو 2014 / أبريل 2024) (57) دولة في قارات العالم المختلفة منها (8) دول في العام العاشر توزعت بين (4) دوائر جغرافية وقارية هي: (المنطقة العربية - أوروبا - آسيا- أفريقيا)، عقد خلالها الرئيس السيسي اجتماعات قمة ومباحثات ثنائية مع زعماء وقادة ورؤساء حكومات من هذه الدول، إلى جانب عشرات اللقاءات مع قيادات أبرز المنظمات الدولية، وكبرى الكيانات والمؤسسات الاقتصادية العالمية.

وعلى مستوي التوزيع الجغرافي احتلت الدائرة العربية مركز الصدارة في زيارات الرئيس الخارجية خلال الأعوام العشر، حيث بلغت (59) زيارة فيما احتلت القارة الأوروبية المركز الثاني بواقع (45) زيارة على مدار العشرة أعوام، بينما احتلت الدائرة الأفريقية المركز الثالث بواقع ( 34 ) زيارة، بينما بلغت زيارات الرئيس لدول آسيا ( 23 ) زيارة، فيما زار الرئيس السيسي الولايات المتحدة الأمريكية (9) مرات خلال عشرة أعوام ( 6 ) زيارات منها لمدينة نيويورك للمشاركة في الاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة بها، وثلاث زيارات للعاصمة الأمريكية واشنطن الأولى في أبريل 2017، والثانية في أبريل عام 2019 التقى خلاهما بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والثالثة في ديسمبر 2022 لحضور القمة الأمريكية - الإفريقية.

ألف وثلاثمائة لقاء للرئيس مع مسئولين دوليين داخل مصر

وأشار ضياء رشوان إلى أن إجمالي اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة ومسئولين دوليين عربًا وأجانب داخل مصر خلال الفترة (يونيو 2014 / أبريل 2024) بلغ (1304) لقاءات منها حوالي (334 ) لقاء قمة عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء داخل مصر، وكان من أكثر القادة والزعماء تكرارًا في هذه الاجتماعات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن الذي التقاه الرئيس السيسي حوالي (31 ) مرة خلال تلك الفترة، الأمر الذي يحمل دلالة قاطعة على اهتمام الرئيس السيسي الثابت بالقضية الفلسطينية وسعيه للتوصل إلى حل عادل وشامل يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمطالب بضرورة الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية.

نشاط مكثف للرئيس لوقف الحرب على غزة

وأوضح رئيس "هيئة الاستعلامات" أن عدد زيارات الرئيس السيسي وجولاته الخارجية خلال العام العاشر (من يونيه 2023 حتى أبريل 2024) بلغ (10) زيارات خارجية شملت (8) دول في (4) دوائر جغرافية وقارية هي: (المنطقة العربية - أوروبا - أفريقيا - آسيا)، وهذه الدول حسب الترتيب الزمني للزيارة هي: (فرنسا في يونيو 2023 - كينيا وروسيا في يوليو 2023 - الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر وديسمبر 2023 - الهند في سبتمبر 2023 - المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2023- الكويت في ديسمبر 2023 - الأردن في يناير وأبريل 2024) جسدت الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإقليمية (عربيا وإفريقيًا) والدولية في السياسة الخارجية المصرية.

وأوضح كتاب "هيئة الاستعلامات" أن طبيعة تلك الزيارات قد تنوعت ما بين الشق الثنائي، مثل زيارات الرئيس لكل من (الإمارات - الكويت - السعودية)، أو لحضور مؤتمرات ومنتديات أو تجمعات إقليمية ودولية.

وأوضح الكتاب أن هذه الزيارات والجولات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام العاشر شهدت مشاركة الرئيس السيسي بالحضور في (13) قمة ومنتديات جماعية، تمثلت في زيارة الرئيس إلى فرنسا للمشاركة بقمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في يونيو 2023، وزيارة سيادته إلى كينيا للمشاركة في (القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي) في يوليو 2023، وعلى هامشها شارك الرئيس في جلسة “البيئة والتغيرات المناخية والاقتصاد الأزرق: تحديات وفرص التكامل الأفريقي"، وجلسة حول مبادرة "بنك التنمية الأفريقي"، والزيارة الرئاسية إلى روسيا للمشاركة في القمة (الأفريقية – الروسية) الثانية في يوليو 2023.. والتي شارك على هامش انعقادها في الجلسة الافتتاحية لـ"المنتدى الاقتصادي والإنساني"، وفي اجتماع لقادة الدول الأفريقية لـ"مبادرة الوساطة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية"، وفي اجتماع آخر مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، إلى جانب قادة الدول الأفريقية المشاركين في مبادرة الوساطة الأفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى زيارة الهند للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين" الثامنة عشر في سبتمبر 2023، وقد شارك الرئيس السيسي في القمة (الأفريقية - الأوروبية) المصغرة، التي عقدت على هامش أعمال قمة "مجموعة العشرين"، وكذلك زيارة الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في "القمة العربية الإسلامية المشتركة" غير العادية في نوفمبر 2023، ثم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ "كوب ٢٨" في ديسمبر 2023، وأخيرا زيارة الرئيس إلى الأردن للمشاركة في "القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية" في يناير 2024.

وأشار كتاب "هيئة الاستعلامات" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه الزيارات والجولات الإقليمية والدولية حضر أكثر من (50) لقاءًا واجتماع قمة ومباحثات ثنائية وجماعية مع زعماء وقادة وكبار مسئولي الدول ورؤساء حكومات من مختلف أنحاء العالم، وقيادات أبرز المنظمات الدولية، وكبرى الكيانات والمؤسسات والشركات الاقتصادية العالمية، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولفت الكتاب الذي يصدر للعام العاشر علي التوالي إلى تواصل النشاط الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر كافة الوسائل وقنوات الاتصال المتاحة، حيث شارك سيادته في عدد من القمم الثنائية والقارية والدولية عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" بلغت (4) مشاركات، منها (اثنتان) على المستوى الأفريقي، و(ثلاث مشاركات) إقليمية ودولية في شهر نوفمبر 2023، حيث شارك في "القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس"، وفي النسخة الثالثة لأسبوع "إعادة الإعمار والتنمية بالاتحاد الأفريقي"، وفي "القمة الافتراضية لمجموعة العشرين" في نوفمبر 2023، وفي قمة "لجنة رؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية" "النيباد" في فبراير 2024.

110 اتصالات هاتفية أجراها وتلقاهم الرئيس

كما أجرى الرئيس السيسي وتلقى عددًا ضخمًا من الاتصالات الهاتفية المُكثفة والمتتالية مع نظرائه من الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات والمسئولين الدوليين بلغت نحو (110) اتصالات هاتفية تناول خلالها القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى مع القادة والزعماء والمسئولين الحكوميين، وخاصة على خلفية أزمة "حرب غزة"، فضلًا عن عشرات الاتصالات الهاتفية المتبادلة والمتنوعة في مناسبات وطنية ودينية مختلفة.

ويرصد كتاب "هيئة الاستعلامات" العاشر، اجتماعات ولقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مسئولين دوليين عربًا وأجانب تم عقدها داخل مصر في الفترة من 9 يونيو 2023 وحتي 1 أبريل 2024 وقد بلغ عدد هذه اللقاءات حوالي ( 102 ) اجتماعًا بمعدل (10) لقاءات كل شهر، وجاء شهر مارس 2024 على رأس الشهور كثافة في هذه الاجتماعات بحوالي ( 18 ) اجتماعًا، تلاه شهر اكتوبر 2023 بحوالي ( 17 ) اجتماعًا، ثم تلاهما شهر فبراير 2024 بحوالي ( 12 ) اجتماعًا، حيث لوحظ ارتفاع كثافة الاجتماعات عن المتوسط الشهري العام منذ اكتوبر 2023 وتحديدا 7 اكتوبر والذي شهد انطلاقة شرارة الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة والتي دخلت شهرها السابع حتى تاريخه اوائل ابريل 2024، حيث ركزت اجتماعات السيد الرئيس السيسي مع المسئولين الأجانب الزائرين لمصر منذ ذلك الشهر علي محاولة وقف هذه الحرب والحد من تداعياتها القاسية علي سكان غزة

من حيث مستوي اللقاءات احتلت الاجتماعات مع الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء المرتبة الأولي من حيث نوعية اللقاءات التي أجراها السيد الرئيس خلال العام العاشر من حكمه بما يقارب ( 41 ) اجتماعًا، وكان أكثر الرؤساء والملوك اجتماعًا مع الرئيس السيسي خلال هذا العام هو العاهل الأردني الملك عبدالله بحوالي ( 4 ) لقاءات داخل مصر بما يعكس الحرص علي التشاور المستمر بين زعيمي البلدين مصر والاردن لمحاولة وقف الحرب في غزة التي لها تداعيات سلبية علي البلدين خاصة على المنطقة والإقليم ككل، تلا ذلك الاجتماع بمعدل لقاءين مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، والرئيس الاريتيري اسياس أفورقي، والرئيس القبرصي، وكذلك الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني بلقاءين.

وفي ضوء استمرار الدور المصري الهادف الي وقف الحرب الإسرائيلية علي غزة منذ اكتوبر 2023 يلاحظ كثافة الاجتماعات التي عقدها الرئيس السيسي مع القادة الأوروبيين بالداخل الذين توالت زياراتهم علي مصر منذ مؤتمر القاهرة للسلام في 21 اكتوبر 2023 وحتي القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في 17 مارس 2024 وكان من أبرزهم رؤساء كل من فرنسا وألمانيا ورئيس النمسا ورئيس وزراء بريطانيا، ورئيس وزراء إسبانيا ورئيس وزراء بلجيكا ورئيسة وزراء ايطاليا ورئيس وزراء اليونان مرتين.

فضلا عن الزيارات التاريخية لبعض الرؤساء لمصر متمثلة في استقبال الرئيس السيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فبراير 2024 والرئيس البرازيلي لولا داسيلفا في فبراير 2024 أيضا.

ويتناول كتاب "هيئة الاستعلامات" أهم القضايا ذات الابعاد العربية والإقليمية والدولية التي وردت في أحاديث وخطب وتصريحات ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال الفترة من 9/6/2023 وحتى 1 /4/ 2024 مثل موقف مصر من القضية الفلسطينية ومن تطورات الأحداث منذ 7 أكتوبر 2023، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في هذا الخصوص، بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.