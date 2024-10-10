محافظ أسوان يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة المصرية اليابانية بالرديسية (صور)
تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، انتظام سير العملية التعليمية داخل المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الرديسية، والتى تضم 14 فصلا دراسيا، يوجد بداخلها 418 طالبا وطالبة لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي.
استقبال المحافظ بعرض فنى
وبدأ جولته التفقدية بالمدرسة باستقبال المحافظ بعرض فنى للطلاب، وتوزيع أعلام مصر، وذلك برفقة اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، والمهندس محمد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، ويحيى مصطفى رئيس المدينة، فضلًا عن القيادات التعليمية والتنفيذية.
أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمستوى التعليمي الراقي والنموذجي الذى يتم تطبيقه بالمدرسة المصرية اليابانية، فضلًا عن التنوع المتميز فى الأنشطة والمجالات المتعددة، والمعامل والمكتبات والملاعب الترفيهية، وصالة الجمانيزيوم.
تأهيل الطلاب من خلال المناهج التربوية والتعليمية
وقدم المحافظ شكره للعاملين بالمدرسة لحرصهم على تأهيل الطلاب من خلال المناهج التربوية والتعليمية التى يتم تطبيقها لبناء شخصية متكاملة لهم يستطيعون بها مواكبة التطور العلمي والتكنولوجى الذى تشهده دول العالم المتقدمة فى كافة المجالات.
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