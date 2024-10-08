"شباب أهل مصر" في أسوان يحتفلون بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة (صور)



كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بحضور اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ فعاليات الإحتفالية التى نظمها كيان شباب أهل مصر للمحافظات الحدودية بمناسبة الذكرى الـ 51 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة بقاعة نقابة المعلمين،وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وأيضًا أعضاء الكيان، والقيادات التنفيذية.

محافظ أسوان:ملحمة أكتوبر علامة فاصلة

وفى كلمة محافظ أسوان أكد أن ملحمة أكتوبر تعتبر علامة فاصلة فى تاريخ كفاح شعب مصر العظيم، ولذا فيجب أن تكون هذه الذكرى الغالية نبراسًا لشبابنا وأبنائنا لمواصلة هذا العطاء والتضحية وبذل أقصى جهده لخدمة وطنه، مع ضرورة أن يستلهم هذا الجيل والأجيال القادمة الدروس والعبر فى العمل على إعلاء قيم ومبادئ الإنتماء لحب الوطن والتعريف بعظم التحديات الحالية.

أشار إلى أن إنتصارات أكتوبر تؤكد على أننا قادرون على تحقيق المستحيل عندما يكون الإتحاد منهجنا من أجل هدف واحد، وهذا ما يتحقق من خلال تنفيذ سلسلة عظيمة ومشرفة من الإنجازات والمشروعات المتتالية فى كافة قطاعات العمل العام داخل الجمهورية الجديدة بفكر ورؤية وحكمة من ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقدم الشكر لأعضاء كيان شباب أهل مصر للمحافظات الحدودية لتنظيم هذه الفاعلية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتعزيز روح الولاء لدى أبنائنا وفتح المجال أمام تبادل الخبرات والثقافات فيما بينهم.

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