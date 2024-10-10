الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري وطلقات حية فى سوهاج

مديرية أمن سوهاج
مديرية أمن سوهاج

تمكن رجال مباحث طما من ضبط عاطل بإحدى القرى دائرة المركز وبحوزته سلاح ناري وطلقات حية، حيث تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة للتحقيقات

مدير الأمن يتلقى إخطارا بضبط عاطل وبحوزته سلاح نارى وطلقات حية 

 ترجع الواقعة إلى تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير امن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث مركز شرطة طما بتمكن الرائد محمود زكى رئيس المباحث والرائد أحمد رشاد المعاون الأول والنقيب مدحت ماضى من ضبط عاطل ويدعى حسن.ش. ب عمره 28 عامًا وبحوزته فرد روسي وطلقات حية.

 وبالمواجهة بالتحريات أفاد المتهم بارتكابه للواقعة وحيازته للمضبوطات تحرر المحضر الإدارى اللازم وأحيل المتهم للنيابة للتحقيقات.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

احمد رشاد الرائد محمود ذكى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج سلاح ناري طلقات حية مدير أمن سوهاج

الأكثر قراءة

حقيقة امتناع الطلاب عن الالتحاق بقسم الفلسفة في آداب القاهرة

وسط قلق إثيوبيا، أديس أبابا تترقب نتائج زيارة الرئيس السيسي لإريتريا

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء والذنوب

بالقوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 بالأسواق

تأكيدًا لـ فيتو، البيئة تحذر من تدهور جودة الهواء خلال الأيام المقبلة (فيديو)

قمة ثلاثية بين مصر والصومال وإريتريا في أسمرة اليوم

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

ووقعت الواقعة، إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

مبان ستمحى من على وجه الأرض، بايدن يحذر سكان فلوريدا من أكبر كارثة منذ قرن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 10-10-2024 بالأسواق

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 بالأسواق

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

سعر اليورو اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 في البنوك ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

يساعد في علاج أخيه مريض السرطان.. التعليم تتعاطف مع الطالب بائع السبح في محطات المترو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء والذنوب

ممكن حد يعمل لحد سحر بتعطيل الزواج؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية