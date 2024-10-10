ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري وطلقات حية فى سوهاج

تمكن رجال مباحث طما من ضبط عاطل بإحدى القرى دائرة المركز وبحوزته سلاح ناري وطلقات حية، حيث تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة للتحقيقات

مدير الأمن يتلقى إخطارا بضبط عاطل وبحوزته سلاح نارى وطلقات حية

ترجع الواقعة إلى تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير امن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث مركز شرطة طما بتمكن الرائد محمود زكى رئيس المباحث والرائد أحمد رشاد المعاون الأول والنقيب مدحت ماضى من ضبط عاطل ويدعى حسن.ش. ب عمره 28 عامًا وبحوزته فرد روسي وطلقات حية.

وبالمواجهة بالتحريات أفاد المتهم بارتكابه للواقعة وحيازته للمضبوطات تحرر المحضر الإدارى اللازم وأحيل المتهم للنيابة للتحقيقات.

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