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حقيقة امتناع الطلاب عن الالتحاق بقسم الفلسفة في آداب القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن عدم التحاق الطلاب بقسم الفلسفة خلال العام الجامعي الحالي 2024-2025.

 كلية الآداب جامعة القاهرة

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لفيتو، إن ما يتم تداوله بشأن عدم التحاق أي طالب بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة هذا العام غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

قسم الفلسفة كلية الآداب جامعة القاهرة

وأوضحت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، أن الكلية استقبلت هذا العام من مكتب التنسيق نحو 1500 طالب وطالبة، بالإضافة إلى الطلاب الوافدين ويتم توزيعهم على أقسام الكلية الـ 16، والبرامج الخاصة وفقا لشروط كل قسم ووفقا لرغبة كل طالب.

 

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وأشارت إلى أنه تم توزيع الأعداد التي تم استقبالها من مكتب التنسيق بشكل عادل على جميع الأقسام بالكلية بالإضافة إلى البرامج الخاصة، مؤكده أن قسم الفلسفة هذا العام استقبل نحو 71 طالبا وطالبة بالإضافة إلى البرامج الخاصة، وبالإضافة إلى أعداد الوافدين التي سيتم توزيعها على الأقسام خلال الأيام القادمة.

وأكدت أنه بالمقارنة بين الطلاب الملتحقين بقسم الفلسفة هذا العام والعام الماضي ستكون الأعداد قليلة ولكن هذا نتيجة للأعداد التي استقبلتها الكلية من مكتب التنسيق هذا العام عن العام الماضي، مشيرة إلى أن قسم الفلسفة من الأقسام العريقة التي لايمكن الاستغناء عنها وهي من الأقسام التي تواكب سوق العمل.

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كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة قسم الفلسفة

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