الخميس 10 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

غدا تعديل على تشغيل الخط الثالث دعما لمنتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

يشارك مترو الخط الثالث غدا فى حملة دعم مشجعي منتخب مصر في مباراته أمام منتخب موريتانيا، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، وذلك من خلال  تقليل زمن التقاطر بين القطارات على الخط الثالث ليصبح  5 دقائق بين كل قطار والثانى.

وجاء نص الإعلان الرسمى للشركة كما يلى 

وقال بيان للشركة إن منتخب مصر سيلعب ضد منتخب موريتانيا غدا الجمعة ١١ أكتوبر في استاد القاهرة الدولي.

ودعت الشركة المشجعين إلى ركوب الخط الثالث للمترو قائلة اركب الخط الأخضر الثالث واوصل محطة الاستاد في أسرع وقت علشان تلحق المباراة، هيتوفر قطار كل ٥ دقائق ابتداءً من الساعة ٣ مساءً حتى الساعة ٦ مساءً ومن ٩ مساءً حتى ١١ مساءً!

خلّي بالكوا اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والثاني هيكون ١٠ دقائق.

فريق خدمة العملاء في المحطات جاهز لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل حركتهم ودخولكم وخروجكم من المباراة. استمتعوا بالمباراة مع الخط الأخضر الثالث!

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