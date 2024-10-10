رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروعات مياه الشرب بـ دار السلام وجرجا (صور)

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أعمال نقل محطتى مياه جنوب المراغة والإبعادية النقالى الى محطة مياه اولاد الشيخ الارتوازى بمركز دار السلام وذلك للاستفادة منها فى زيادة كمية المياه المنتجة من 50 لتر لكل ثانية الى 125 لتر لكل ثانية بقيمة 8 ملايين جنيه لتلبية الاحتياجات المائية للمواطنين بتلك المنطقة وانه من المقرر الانتهاء من اعمال النقل فى منتصف نوفمبر القادم، وذلك بهدف الاستغلال الأمثل للأصول ونقل المحطات النقالى غير المستغلة وخاصة بعد تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة هذا بالإضافة إلى تفقد أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى والتى تأتى ضمن مشروعات حياة كريمة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 24 ألف وصلة من إجمالي 25 ألف وصلة بمركز دار السلام بتكلفة تبلغ 225 مليون جنيه.

الجولة شملت تفقد محطة مياه جرجا للتأكد من المعايير القياسية

كما تفقد رئيس مياه سوهاج محطة مياه جرجا السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 34 ألف متر مكعب لكل يوم وتوسعات محطة مياه جرجا السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 12 ألف متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه نجع عتمان النقالى الارتوازى التى تبلغ طاقتها التصميمية 5 آلاف متر مكعب لكل يوم ومعمل مياه جرجا وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه والتأكد من جاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع اى طوارئ هذا بالإضافة إلى تفقد أعمال الإحلال والتجديد للمروقات والمرشحات بمحطة مياه جرجا السطحية ومحطة التوسعات بقيمة تبلغ 4 ملايين جنيه والتى من المقرر الانتهاء منها فى بداية ديسمبر من العام الجارى وكذلك تفقد مركز خدمة عملاء جرجا والذى يخدم 94 ألف مشترك بمركز جرجا ويقدم المركز اكثر من 48 خدمة لمياه الشرب والصرف الصحى منها توصيل عداد مياه وسداد فواتير واستعلام وشحن عداد مسبق الدفع والتعاقد على العدادات استقبال شكاوي وبيع القطع الموفرة.



وأشار المهندس مدحت سيد أحمد رئيس منطقة جنوب لمياه الشرب أنه تم تفقد أعمال مشروعات محطتى مياه بمركز جرجا الجارى تنفيذها ضمن مشروعات حياة كريمة والتى تتمثل فى تنفيذ التوسعات بمحطة مياه جرجا السطحية وتبلغ طاقتها التصميمية 34 ألف مكعب لكل يوم وتغذى مدينة جرجا وقراها وكذلك أعمال إنشاء محطة مياه بتوسعات محطة مياه جرجا والتى تبلغ طاقتها التصميمية 5 آلاف متر مكعب لكل يوم وتخدم مدينة جرجا لتلبية الاحتياجات المائية للمواطنين لعام الهدف 2037.

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