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رياضة

زميل ميسي أفضل لاعب صاعد بالدوري الأمريكي

ميسي
ميسي

كشفت تقارير صحفية أن لاعب وسط إنتر ميامي، الباراجوائي دييجو جوميز، اختير أفضل لاعب صاعد بالدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2024.


وأعلنت رابطة الدوري الأمريكي أن جوميز (21 عاما)،  زميل ميسي والذي يخوض موسمه الثاني مع إنتر ميامي، اختير كأفضل لاعب تحت 22 عاما في البطولة للموسم الحالي، حيث لعب 18 مباراة بالدوري، منها 15 كأساسي، وسجل 3 أهداف وصنع 7 أخرى، ليصبح لاعبا حاسما في تشكيلة المدرب الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو.

وأكد مارتينو نفسه في بيان نشره النادي أن "دييجو لديه إمكانيات مهمة للغاية يقدمها للفريق".


وأضاف المدرب الأرجنتيني "إنه حقا لاعب يمتلك قدرات بدنية رائعة، وهو حلقة وصل مهمة مع خط هجوم الفريق، وهو أكثر اللاعبين افتكاكا للكرة بالنسبة لفريقنا".

وجاء إعلان فوز جوميز بالجائزة قبل جولة على ختام المرحلة الاعتيادية من الدوري، والتي ضمن فيها إنتر ميامي المركز الأول عن القسم الشرقي بقيادة نجومه الكبار وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

 

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