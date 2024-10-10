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اقتصاد

سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

الجنيه الإسترلينى،
الجنيه الإسترلينى، فيتو

سعر الجنيه الإسترليني، استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، في  البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

الإسترليني - فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

63.40  جنيه للشراء.

63.54 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

63.29   جنيه للشراء.

63.49  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

63.29   جنيه للشراء.

63.49  جنيه للبيع.

الإسترليني - فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

63.26   جنيه للشراء.

63.49  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي CIB 

63.26    جنيه للشراء.

63.49  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي إجريكول

63.27 جنيه للشراء.

64.64  جنيه للبيع.

ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني؟

الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإستراليني Pound Sterling ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند.

 

ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم 

كما يعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

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