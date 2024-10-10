ضبط شقيقين استوليا على 26 مليون جنيه من 6 أشخاص بزعم استثمارها بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط موظف وشقيقه لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 26.950 مليون جنيه من 6 أشخاص، بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية.

ضبط متهم بالنصب على 6 أشخاص في سوهاج

وكان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد تلقيه من رئيس مباحث أخميم بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ محمود ع ا م 34 سنة طبيب و"5 " آخرين يقيمون دائرة المحافظة، تضرروا في البلاغ من كل من م م ر ع 41 سنة موظف بمكتب خاص لتجارة وتوزيع المواد الغذائية والمطلوب التنفيذ عليه فـي عدة " قضايا، وشقيقه أ م ر ع 33 سنة صاحب مكتب بيع وتوزيع مواد غذائية والمطلوب التنفيذ عليه فـي " قضية ويقيمان مركز أخميم لقيامهما بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 26.950.000 " ستة وعشرون مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل حصولهم علي أرباح شهرية تقدر بـ 15 % من قيمة رأس المال إلا أنهما توقفا عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستوليا عليها دون رد.



وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة