الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط شقيقين استوليا على 26 مليون جنيه من 6 أشخاص بزعم استثمارها بسوهاج

الأموال العامة تضبط
الأموال العامة تضبط شقيقين للنصب فى سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط موظف وشقيقه لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 26.950 مليون جنيه من 6 أشخاص، بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية.

 

ضبط متهم بالنصب على 6 أشخاص في سوهاج

وكان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد تلقيه من رئيس مباحث أخميم بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ محمود ع ا م 34 سنة طبيب  و"5 " آخرين يقيمون دائرة المحافظة، تضرروا في البلاغ من كل من م م ر ع 41 سنة موظف بمكتب خاص لتجارة وتوزيع المواد الغذائية والمطلوب التنفيذ عليه فـي عدة  " قضايا، وشقيقه أ م ر ع 33 سنة صاحب مكتب بيع وتوزيع مواد غذائية والمطلوب التنفيذ عليه فـي " قضية ويقيمان مركز أخميم لقيامهما بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 26.950.000 " ستة وعشرون مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل حصولهم علي أرباح شهرية تقدر بـ 15 % من قيمة رأس المال إلا أنهما توقفا عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستوليا عليها دون رد.


وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الاستيلاء اللواء صبرى عزب المباحث الجنائية المواد الغذائية جرائم الاموال العامة ضبط شقيقين نصب على المواطنين

الأكثر قراءة

حقيقة امتناع الطلاب عن الالتحاق بقسم الفلسفة في آداب القاهرة

وسط قلق إثيوبيا، أديس أبابا تترقب نتائج زيارة الرئيس السيسي لإريتريا

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء والذنوب

بالقوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا

قمة ثلاثية بين مصر والصومال وإريتريا في أسمرة اليوم

تأكيدًا لـ فيتو، البيئة تحذر من تدهور جودة الهواء خلال الأيام المقبلة (فيديو)

غلق دار أيتام للبنات بالجيزة لوجود قصور في الخدمات (صور)

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

ووقعت الواقعة، إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

مبان ستمحى من على وجه الأرض، بايدن يحذر سكان فلوريدا من أكبر كارثة منذ قرن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 10-10-2024 بالأسواق

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 بالأسواق

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

سعر اليورو اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 في البنوك ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

يساعد في علاج أخيه مريض السرطان.. التعليم تتعاطف مع الطالب بائع السبح في محطات المترو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء والذنوب

ممكن حد يعمل لحد سحر بتعطيل الزواج؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية