الخميس 10 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

تعرف على مجالات التعاون بين مصر وإريتريا تزامنا مع زيارة السيسي لأسمرة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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 توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، في زيارةٍ تأتي تلبيةً لدعوة من أخيه الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، حيث ستتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.

وتحرص مصر وإريتريا على تعزيز الشراكة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويواجه التحديات الإقليمية.

 

ونرصد عددا من مجالات تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية والعسكرية بين البلدين ومن أهمها التعدين والطاقة والموارد المائية والصناعات الدوائية والاستثمار والتجارة ولمصايد والأسماك والمجال الطبي والطيران المدني.

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مصر واريتريا القرن الأفريقي والبحر الأحمر

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