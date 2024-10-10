أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر يتصدر المباحثات المصرية الإريترية في أسمرة

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، في زيارةٍ تأتي تلبيةً لدعوة من الرئيس الإريتري “أسياس أفورقي”.

وتتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات تأكيد حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في شتى المجالات خاصةً في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر العديد من التحديات المتلاحقة.

كما من المقرر أن تتطرق المباحثات إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في السودان، وجهود دول الجوار في تسوية الأزمة حقنًا لدماء الشعب السوداني الشقيق، وتعزيز التنسيق والتشاور المشترك، تدعيمًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

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