التحقيقات: لا شبهة جنائية في مصرع عامل سقط من القطار بالشرابية
كشفت تحقيقات نيابة الشرابية حول مصرع عامل عقب سقوطه من القطار على شريط السكة الحديد في الشرابية، أنه لا توجد شبهة جنائية بعد أن تبين أن قدميه انزلقتا وسقط.
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفى أنه لقي مصرعه نتيجة إصابة بكسر في الجمجمة وبتر في قدميه الاثنين.
تلقي قسم شرطة الشرابية إخطارا من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قسم الضواحي، تفيد بأنه أثناء استقلال عامل في العقد السادس من العمر القطار القادم من بنها باتجاه القاهرة اختل توازنه وسقط من القطار.
وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأن المتوفى قد اختل توازنه أثناء تهدئة القطار فانزلقت قدمه وسقط ليلقي مصرعه في الحال.
وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.
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