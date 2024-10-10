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أخبار مصر

تداول 14 ألف طن بضائع و780 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ, فيتو
موانئ, فيتو
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 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 780 شاحنة و96 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 270 شاحنة و80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 510 شاحنة و16 سيارة. 
  يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل.

 كما تم تداول 3400 طن بضائع و310 شاحنات بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة، وغادرت السفينة Sea Wave ميناء بورتوفيق متجهة إلى جدة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1328 راكبا.


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