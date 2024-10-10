موعد مباراة عمان والكويت في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب عمان نظيره المنتخب الكويتي، في الجولة الثالثة من المرحلة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم، على ملعب استاد هزاع بن زايد.

موعد مباراة عمان والكويت في تصفيات كأس العالم

تنطلق مباراة عمان والكويت في تصفيات المونديال في تمام السابعة مساءً اليوم الخميس بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة عمان والكويت في تصفيات كأس العالم



وتنقل مباراة عمان ضد الكويت عبر قناة bein sports HD 4 وقناة الكأس 6.



وخسر منتخب عمان الجولة الأولى أمام العراق بهدف نظيف على ملعب البصرة، وتلقى الهزيمة في الجولة الثانية أمام كوريا الجنوبية بثلاثية مقابل هدف.



وتعادل منتخب الكويت مع الأردن في الجولة الأولى بهدف لكل منهما، بينما فرض التعادل السلبي على العراق في الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

ويقع منتخب عمان، في المركز الأخيرة من المجموعة بدون نقاط، بينما منتخب الكويت في المركز الرابع برصيد نقطتين.

وتلعب منافسات الدور الثالث من تصفيات قارة آسيا بمشاركة 18 فريقًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.



ويتأهل صاحبا الصدارة والوصافة من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات.

ويتم تقسيم الفرق المتأهلة للمرحلة الرابعة إلى مجموعتين، يصعد منهما المتصدر فقط إلى مونديال 2026، فيما تقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتي الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.