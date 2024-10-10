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موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

موعد مباراة السعودية
موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم

 ​​​يحتضن ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، مباراة السعودية واليابان، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات المونديال.

موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان 

ومن المنتظر أن تذاع مباراة السعودية ضد اليابان عبر قنوات bein sports 3 والكأس 5.

وتلعب منافسات الدور الثالث من تصفيات قارة آسيا بمشاركة 18 فريقًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل صاحبا الصدارة والوصافة من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات.

ويتم تقسيم الفرق المتأهلة للمرحلة الرابعة إلى مجموعتين، يصعد منهما المتصدر فقط إلى مونديال 2026، فيما تقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتي الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.

ويتواجد منتخب السعودية في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة من التصفيات برصيد 4 نقاط حصدهم من فوز على الصين وتعادل أمام إندونيسيا.

فيما يحتل منتخب اليابان الصدارة بـ6 نقاط بعد أن سحق الصين بسباعية دون رد والبحرين بخماسية دون رد.

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