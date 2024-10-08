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حوادث

حبس 3 عاطلين متهمين بحيازة 15 كيلو جراما من مخدر الحشيش في الوايلي

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الوايلي بحبس 3 عاطلين متهمين بحيازة 15 كيلو جراما من مخدر الحشيش في منطقة الوايلي 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

حبس 3 عاطلين متهمين بحيازة 15 كيلو جراما من مخدر الحشيش في الوايلي

وردت معلومات لأجهزة الأمن باتخاذ 3 أشخاص من دائرة قسم الوايلي مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تحديد مكانهم والحصول على إذن قضائي، ضبطوا وبحوزتهم 15 كيلو من الحشيش المخدر.


جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

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