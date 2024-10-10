موعد مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب الإمارات اليوم الخميس، منتخب كوريا الشمالية، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم



تنطلق مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم

وتنقل قناة bein sports HD 5 وقناة الكأس 7 المباراة بين الامارات وكوريا الشمالية.

وتقام مباراة منتخب الإمارات ضد نظيره الكوري الشمالي، في الجولة الثالثة من المرحلة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم، على ملعب استاد هزاع بن زايد.



وحقق منتخب الإمارات الفوز في الجولة الأولى على نظيره القطري بثلاثية مقابل هدف، بينما خسر في الجولة الثانية أمام إيران بهدف نظيف.

في الجهة المقابلة، خسر منتخب كوريا الشمالية في الجولة الأولى بهدف أمام أوزبكستان، بينما تعادل مع منتخب قطر بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بينما كوريا الشمالية في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.





وتلعب منافسات الدور الثالث من تصفيات قارة آسيا بمشاركة 18 فريقًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.



ويتأهل صاحبا الصدارة والوصافة من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات.

ويتم تقسيم الفرق المتأهلة للمرحلة الرابعة إلى مجموعتين، يصعد منهما المتصدر فقط إلى مونديال 2026، فيما تقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتي الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.